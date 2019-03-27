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Украина сообщила Совет Европы и ЕС о задержании в Крыму

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержания в Крыму крымских татар

Об этом сообщает Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам Кулеба, на этот раз Украина ожидает не только на очередное высказывание обеспокоенности, а на конкретные шаги по защите прав крымских татар.

"Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых влиятельных сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, выдав ей индульгенцию за агрессию против Украины, права людей в оккупированной зоне будут защищены. А то у нас так получается: если надо помочь России, то и заседания созываются, и документы готовятся, и юристы обосновывают позиции, и звучат заявления о необходимости конструктива. А когда надо защищать жертв российской оккупации, то сейчас максимум что можно выжать из СЕ, это заявление об обеспокоенности ", - написал он.

Кулеба отметил, что в СЕ сейчас часто спрашивают, станет ли позиция Украины по России более мягкой и уступчивой после выборов.

"Очень здесь некоторые на это ждут. Неймется людям. Я не знаю, чем завершатся выборы, но для меня здесь выбора нет: я буду и впредь вгрызаться в нашу позицию. Иначе зачем тогда это все?", - отметил он.

В Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе заявил, что РФ сегодня осуществила самую большую волну нарушений прав человека в Крыму.

"5-летия принятия резолюции ООН: обыски в 27 домах крымских татар, задержаны не менее 10 человек. Мы информируем партнеров по ЕС об ужасном разгоне людей и требуем решительных мер реагирования", - говорится в сообщении.

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