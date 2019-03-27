Украина сообщила Совет Европы и ЕС о задержании в Крыму
Об этом сообщает Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook.
По словам Кулеба, на этот раз Украина ожидает не только на очередное высказывание обеспокоенности, а на конкретные шаги по защите прав крымских татар.
"Если эти шаги будут хотя бы на 50% такие же энергичные, как попытки некоторых влиятельных сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, выдав ей индульгенцию за агрессию против Украины, права людей в оккупированной зоне будут защищены. А то у нас так получается: если надо помочь России, то и заседания созываются, и документы готовятся, и юристы обосновывают позиции, и звучат заявления о необходимости конструктива. А когда надо защищать жертв российской оккупации, то сейчас максимум что можно выжать из СЕ, это заявление об обеспокоенности ", - написал он.
Кулеба отметил, что в СЕ сейчас часто спрашивают, станет ли позиция Украины по России более мягкой и уступчивой после выборов.
"Очень здесь некоторые на это ждут. Неймется людям. Я не знаю, чем завершатся выборы, но для меня здесь выбора нет: я буду и впредь вгрызаться в нашу позицию. Иначе зачем тогда это все?", - отметил он.
В Twitter посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе заявил, что РФ сегодня осуществила самую большую волну нарушений прав человека в Крыму.
"5-летия принятия резолюции ООН: обыски в 27 домах крымских татар, задержаны не менее 10 человек. Мы информируем партнеров по ЕС об ужасном разгоне людей и требуем решительных мер реагирования", - говорится в сообщении.
On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity, Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea : searches in 27 houses of Crimean Tatars; at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown & demand resolute response pic .twitter.com / z0pvg6z2j5- Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 27 марта 2019 г.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-