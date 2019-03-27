Массовые обыски в Крыму: количество задержанных возросло до 16 человек

27 марта, 2019, 12:25

В оккупированном Крыму во время обысков в домах крымских татар российские силовики задержали 16 человек

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

Отмечается, что российские силовики задержали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалbлова, Реза Изетова, Фархада Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртаза, Алима Керимова, Тофика Абдулгазиева, Биляла Адилова, Меджитова Абдурахманова, Якима Керимова, Рустема Шейхалиева, Сейтвелиев Сейтабдиева, Яшар Муединова, Якима Бекирова .

Их отвезли в отдел управления ФСБ России в Симферополе.

Как пишут " Крим.Реалии " также во время обыска в микрорайоне Каменка Симферополя задержали двух из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, - Ескендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Этому предшествовала драка между российскими силовиками и жителями Каменки.

Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщило о задержании на улице Мемета Аппазова в симферопольском микрорайоне Каменка 5 человек из числа тех, кто пришел поддержать своих соотечественников. Однако, их фамилии не называют.

По данным активистов, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыла Росгвардия. Местных жителей не пропускают домой.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook, части задержанных инкриминируют организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.