Массовые обыски у крымских татар: российские силовики подбрасывают запрещенные предметы и книги, - Чубаров
Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Украины Рефат Чубаров.
"Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день. Уже известны случаи подбрасывания при осуществлении обысков запрещенных предметов и книг. Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам ", - сообщил Чубаров.
Председатель Меджлиса крымских татар отметил, что прибывших на место происшествия адвокатов оккупанты не допустили к домам, где продолжались обыски, и сравнил действия россиян с работой сталинских чекистов в 1930-1950-х годах.
По информации нардепа, оккупанты уварвалися в дома не менее 25 крымскотатарских семей в Симферополе (массивы Строгановка и Каменка) и в Карасубазарского (Белогорском) районе Крыма.
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