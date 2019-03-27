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Массовые обыски у крымских татар: российские силовики подбрасывают запрещенные предметы и книги, - Чубаров

Российские силовики подбрасывают запрещенные предметы и литературу крымским татарам, в домах которых 27 марта проводят массовые обыски

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день. Уже известны случаи подбрасывания при осуществлении обысков запрещенных предметов и книг. Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам ", - сообщил Чубаров.

Председатель Меджлиса крымских татар отметил, что прибывших на место происшествия адвокатов оккупанты не допустили к домам, где продолжались обыски, и сравнил действия россиян с работой сталинских чекистов в 1930-1950-х годах.

По информации нардепа, оккупанты уварвалися в дома не менее 25 крымскотатарских семей в Симферополе (массивы Строгановка и Каменка) и в Карасубазарского (Белогорском) районе Крыма.

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