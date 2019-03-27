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Евро-2020: результаты всех отборочных матчей вторника


фото: uefa.com
26 марта состоялись заключительные матчи 2-го тура квалификации Евро-2020

Евро-2020

Отборочный турнир. 2-й тур

26 марта

Группа D

Ирландия - Грузия 1: 0

Гол: Хурихейн, 35

Швейцария - Дания 3: 3

Голы: Фройлер, 19; Джака, 66; Эмболии, 76 - Йоргенсен, 84; Гюткьяер, 88; Дальсгор, 90 + 3

Группа F

Мальта - Испания 0: 2

Голы: Мората, 31, 73

Румыния - Фареры 4: 1

Голы: Дьяк, 26; Кешер, 29, 32; Пушкаш, 63 - Давидсен, 40 (пен.)

Норвегия - Швеция 3: 3

Голы: Йонсен, 41; Кинг, 59; Камара, 90 + 3 - Классон, 70; Квайсон, 86, 90 + 1

Группа J

Армения - Финляндия 0: 2

Голы: Йенсен, 14; Сойри, 78

Босния и Герцеговина - Греция 2: 2

Голы: Вишча, 10; Пьянич, 15 - Фортунис, 64 (пен.); Коловос, 85

Удаление: Пьянич (Босния), 65

Италия - Лихтенштейн 6: 0

Голы: Сенси, 17; Верратти, 32; Квальярелла, 35 (пен.), 45 (пен.); Кин, 69; Паволетти, 76

Удаление: Кауфман (Лихтенштейн), 45

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