Евро-2020: результаты всех отборочных матчей вторника
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
26 марта
Группа D
Ирландия - Грузия 1: 0
Гол: Хурихейн, 35
Швейцария - Дания 3: 3
Голы: Фройлер, 19; Джака, 66; Эмболии, 76 - Йоргенсен, 84; Гюткьяер, 88; Дальсгор, 90 + 3
Группа F
Мальта - Испания 0: 2
Голы: Мората, 31, 73
Румыния - Фареры 4: 1
Голы: Дьяк, 26; Кешер, 29, 32; Пушкаш, 63 - Давидсен, 40 (пен.)
Норвегия - Швеция 3: 3
Голы: Йонсен, 41; Кинг, 59; Камара, 90 + 3 - Классон, 70; Квайсон, 86, 90 + 1
Группа J
Армения - Финляндия 0: 2
Голы: Йенсен, 14; Сойри, 78
Босния и Герцеговина - Греция 2: 2
Голы: Вишча, 10; Пьянич, 15 - Фортунис, 64 (пен.); Коловос, 85
Удаление: Пьянич (Босния), 65
Италия - Лихтенштейн 6: 0
Голы: Сенси, 17; Верратти, 32; Квальярелла, 35 (пен.), 45 (пен.); Кин, 69; Паволетти, 76
Удаление: Кауфман (Лихтенштейн), 45
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
- Спортивные юристы прокомментировали скандал с натурализацией Жуниора Мораеса и утверждают, что ФИФА руководствуется нормами законодательства Украины.
- В Федерации футбола Украины отреагировали на обвинения в нарушении процедуры предоставления украинского гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
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