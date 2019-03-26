Известный шоумен спел с фанами "Червону руту" на матче в Люксембурге
26 марта, 2019, 12:29
Украинский шоумен Сергей Притула вместе с болельщиками спел "Червону руту" на выездном матче футбольной сборной с Люксембургом
Об этом Притула сообщил на своей странице в facebook .
Сергей Притула посетил выездной поединок квалификации к Евро-2012, в котором сборная Украины на последних минутах вырвала победу у Люксембурга (2: 1).
На своей странице в соцсети Притула опубликовал видео, где вместе с болельщиками они поют песню "Червона рута".
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