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В Новой Зеландии теракт будет расследовать королевская следственная комиссия

Расследованием двойного теракта в Крайстчерче займется специальная королевская комиссия в связи с "важным общественным значением" дела

Об этом заявила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Deutsche Welle .

"Провести расследование уполномочили королевскую следственную комиссию", - говорится в сообщении.

Соответствующая королевская комиссия по расследованию формируется в Новой Зеландии в чрезвычайных случаях. В нее войдут представители спецслужб, полиции, а также специалисты таможни и миграционной службы.

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Им предстоит выяснить, каким образом преступник смог сделать атаку и где он получил оружие, а также определить роль служб безопасности в случившемся.

"Важно выяснить все детали, чтобы понять, как этот террористический акт произошел и как мы могли остановить его", - сказала Ардерна.

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