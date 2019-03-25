В Новой Зеландии теракт будет расследовать королевская следственная комиссия
Об этом заявила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Deutsche Welle .
"Провести расследование уполномочили королевскую следственную комиссию", - говорится в сообщении.
Соответствующая королевская комиссия по расследованию формируется в Новой Зеландии в чрезвычайных случаях. В нее войдут представители спецслужб, полиции, а также специалисты таможни и миграционной службы.
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Им предстоит выяснить, каким образом преступник смог сделать атаку и где он получил оружие, а также определить роль служб безопасности в случившемся.
"Важно выяснить все детали, чтобы понять, как этот террористический акт произошел и как мы могли остановить его", - сказала Ардерна.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан . Он транслировал видео расстрела людей в соцсети. .
- По данным издания New Zealand Herald , в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина .
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек , в том числе 11-летняя девочка.
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