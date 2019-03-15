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Стрельба в мечетях Новой Зеландии: нападавший транслировал видео в соцсети

В новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети транслировал расстрел прихожан в соцсеть

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Прямая трансляция началась, когда боевик поехал в мечеть Аль-Нур и припарковал свою машину. В салоне его авто были оружие и боеприпасы, а также канистры с бензином.

Мужчина взял оружие и вошел в мечеть, первую жертву он застрелил в дверях. Далее он начал беспорядочно стрелять по присутствующим в здании. Он вышел на улицу и открыл стрельбу по проезжающим мимо автомобилям, после чего зашел в здание второй раз - проверил, есть ли выжившие, и снова открыл огонь.

Нападавший вышел из мечети, застрелил женщину на улице и сел в автомобиль. После этого он обстрелял машину, которая едва не въехала в его авто, и скрылся с места происшествия, пишет издание.

Все социальные сети и провайдеры работают над тем, чтобы удалить обнародованную Таррантом запись.

 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из нападавших был гражданином Австралии, который живет в Новой Зеландии.

Как сообщает "Лентач" , перед нападением Брентон выложил в Twitter 73-страничный манифест - так же, как сделал Брейвик перед своим нападением. В манифесте - цитаты из Библии неонацизма. В нем преступник говорит: "Это террористический акт". Сейчас аккаунт Брентона заблокирован.

Он также написал, что теракт в Стокгольме 2017 (тогда погибли пять местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть. Он вспомнил 11-летнюю жертву, Эббу Аккрлюнд, сообщив, что будет мстить за нее.

На рожках для автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации".

В Twitter уже появилось видео нападения. На ролике видно, как преступник подходит к зданию с помповым ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает стрелять огнем во все стороны, добивая раненых. ВИДЕО 18+

Как сообщает издание, полиция задержала сообщников Брентона, а также обезвредила несколько бомб, расположенных в машинах рядом с другими мечетями.

Премьер-министр страны Джакинда Ардерн заявила, что сегодня "один из самых темных дней Новой Зеландии". Она назвала это событие "чрезвычайным и беспрецедентным насилием".

Впрочем, в Twitter сообщают, что сняли момент задержания убийцы. Кадры были сняты из окна проезжавшего мимо.

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