Напавший на мечеть в Новой Зеландии назвал стрельбу местью за теракт в Стокгольме

15 марта, 2019, 12:17

Один из подозреваемых, устроивший стрельбу в мечети в Новой Зеландии, объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме

Об этом сообщает The Local .

Подозреваемый назвал это "местью" за убийство 11-летней шведской девочки в теракте в Стокгольме в 2017 году.

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Отмечается, что мужчина является австралийцем. Он написал манифест, в котором описал свои намерения.