Напавший на мечеть в Новой Зеландии назвал стрельбу местью за теракт в Стокгольме
15 марта, 2019, 12:17
Один из подозреваемых, устроивший стрельбу в мечети в Новой Зеландии, объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме
Об этом сообщает The Local .
Подозреваемый назвал это "местью" за убийство 11-летней шведской девочки в теракте в Стокгольме в 2017 году.
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Отмечается, что мужчина является австралийцем. Он написал манифест, в котором описал свои намерения.
- Напомним, в апреле 2017 г. в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц города, затем врезался в витрину магазина и вспыхнул. На месте погибли четыре человека, один человек умер в больнице. 15 человек тогда получили ранения.
- Позже появились первые видео.
- Водитель грузовика, задержанный по подозрению в совершении террористического акта в Стокгольме, признался в нападении.
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