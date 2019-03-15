В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу в двух мечетях: 40 погибших, десятки раненых. ОБНОВЛЯЕТСЯ
Об этом сообщает Reuters.
Официально число погибших и раненых пока не объявляли. По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
Полиция уже идентифицировала нападавшего - это 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он записал манифест с ультраправыми антииммигрантскими взглядами.
По данным ВВС, во время спецоперации полиция изъяла самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые свидетельствуют о тщательной подготовке нападения.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек во время приступа.
Нападение было совершено в мечети "Аль-Нур" в центральной части города, а также в мечети в пригороде.
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