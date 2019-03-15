В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу в двух мечетях: 40 погибших, десятки раненых. ОБНОВЛЯЕТСЯ

15 марта, 2019, 08:40

В новозеландском городе Крайстчерч мужчина открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, 20 людей получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

Официально число погибших и раненых пока не объявляли. По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.

Полиция уже идентифицировала нападавшего - это 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он записал манифест с ультраправыми антииммигрантскими взглядами.

По данным ВВС, во время спецоперации полиция изъяла самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые свидетельствуют о тщательной подготовке нападения.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила гибель 40 человек во время приступа.

Нападение было совершено в мечети "Аль-Нур" в центральной части города, а также в мечети в пригороде.