Стрельба в Новой Зеландии: задержали четверых подозреваемых

15 марта, 2019, 11:31

По подозрению в стрельбе в мечети в Новой Зеландии задержаны четыре человека

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, после нападения были задержаны четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, найденных в автомобилях после обстрела мечети.

Daily Mail пишет, что двое вооруженных правоохранителей вытащили из открытой двери машины водителя и повалили его на землю. Он задержан.

"Один мужчина был обвинен в убийстве и должен появиться завтра перед судом в Крайстчерче. Трое других задержаны, однако они все еще находятся под следствием", - говорится в сообщении полиции.

One man has been charged with murder and should appear in Christchurch court tomorrow. Three others were apprehended but are still under investigation , New Zealand Police commissioner says https://t.co/CLdzBLeHuR pic.twitter.com/qfRKmDoCAF - CNN International (@cnni) 15 марта 2019 г.