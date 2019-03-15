Стрельба в Новой Зеландии: задержали четверых подозреваемых
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, после нападения были задержаны четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, найденных в автомобилях после обстрела мечети.
Daily Mail пишет, что двое вооруженных правоохранителей вытащили из открытой двери машины водителя и повалили его на землю. Он задержан.
"Один мужчина был обвинен в убийстве и должен появиться завтра перед судом в Крайстчерче. Трое других задержаны, однако они все еще находятся под следствием", - говорится в сообщении полиции.
One man has been charged with murder and should appear in Christchurch court tomorrow. Three others were apprehended but are still under investigation , New Zealand Police commissioner says https://t.co/CLdzBLeHuR pic.twitter.com/qfRKmDoCAF- CNN International (@cnni) 15 марта 2019 г.
One of the shooter's in #NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/0OaMxroD6f- London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) 15 марта 2019 г.
- Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерче мужчина открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.
- В городе закрыли все школы, больницы и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.
- Позже количество погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерче возросло до 49, десятки людей получили ранения.
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