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Стрельба в Новой Зеландии: задержали четверых подозреваемых


фото: REUTERS
По подозрению в стрельбе в мечети в Новой Зеландии задержаны четыре человека

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, после нападения были задержаны четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, найденных в автомобилях после обстрела мечети.

Daily Mail пишет, что двое вооруженных правоохранителей вытащили из открытой двери машины водителя и повалили его на землю. Он задержан.

"Один мужчина был обвинен в убийстве и должен появиться завтра перед судом в Крайстчерче. Трое других задержаны, однако они все еще находятся под следствием", - говорится в сообщении полиции.

  • Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерче мужчина открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.
  • В городе закрыли все школы, больницы и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.
  • Позже количество погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерче возросло до 49, десятки людей получили ранения.
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