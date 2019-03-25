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Голодание Павла Гриба: политзаключенного переведут в отдельную камеру


фото: rfe
Политзаключенный Кремля Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке, теперь его осмотрит врач и переведут в отдельную камеру

Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

Члены общественной наблюдательной комиссии предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные препараты от гастрита, и это негативно отразится на его здоровье.

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Ранее в РФ уверяли, что Гриб не объявлял голодовку.

  • ФСБ России обвинила украинца Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
  • Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. У него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечение желудка, опасное для жизни.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
  • На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
  • 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
  • Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.

 

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