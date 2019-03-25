Голодание Павла Гриба: политзаключенного переведут в отдельную камеру

25 марта, 2019, 16:57

Политзаключенный Кремля Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке, теперь его осмотрит врач и переведут в отдельную камеру

Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

Члены общественной наблюдательной комиссии предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные препараты от гастрита, и это негативно отразится на его здоровье.

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Ранее в РФ уверяли, что Гриб не объявлял голодовку.