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Голкипер сборной Италии получил глупую травму, наступив на бутылку


фото: Eurosport
Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин потерпел курьезное повреждение на тренировке, наступив на бутылку

Об этом сообщает Sport Mediaset .

26-летний голкипер Перин случайно наступил на бутылку, оставленную на тренировочном поле. В результате ему диагностовалы растяжение голеностопа.

Однако, травма Перина не оставит его без футбола надолго, и уже во вторник, 26 марта, он сможет присутствовать на скамейке запасных в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 со сборной Лихтенштейна.

 

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