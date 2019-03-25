Голкипер сборной Италии получил глупую травму, наступив на бутылку

25 марта, 2019, 13:29

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин потерпел курьезное повреждение на тренировке, наступив на бутылку

Об этом сообщает Sport Mediaset .

26-летний голкипер Перин случайно наступил на бутылку, оставленную на тренировочном поле. В результате ему диагностовалы растяжение голеностопа.

Однако, травма Перина не оставит его без футбола надолго, и уже во вторник, 26 марта, он сможет присутствовать на скамейке запасных в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 со сборной Лихтенштейна.