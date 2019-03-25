Голкипер сборной Италии получил глупую травму, наступив на бутылку
25 марта, 2019, 13:29
Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин потерпел курьезное повреждение на тренировке, наступив на бутылку
Об этом сообщает Sport Mediaset .
26-летний голкипер Перин случайно наступил на бутылку, оставленную на тренировочном поле. В результате ему диагностовалы растяжение голеностопа.
Однако, травма Перина не оставит его без футбола надолго, и уже во вторник, 26 марта, он сможет присутствовать на скамейке запасных в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 со сборной Лихтенштейна.
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов.
- 25 марта стало известно расписание матчей Евро-2020 и трансляций понедельника.
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