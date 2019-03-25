Евро-2020: расписание матчей и трансляций понедельника
25 марта, 2019, 09:00
В понедельник, 25 марта, состоятся матчи 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, Украина сыграет в гостях с Люксембургом
Евро-2020
Отборочный турнир. 2-й тур
25 марта
19:00 - группа H, Турция - Молдова, "Футбол 2"
21:45 - группа H, Франция - Исландия, "Футбол 2"
21:45 - группа H, Андорра - Албания
21:45 - группа A, Черногория - Англия
21:45 - группа A, Косово - Болгария
21:45 - группа B, Португалия - Сербия
21:45 - группа B, Люксембург - Украина, "Футбол 1", "Украина"
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
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