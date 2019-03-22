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Евро-2020: Бельгия победила Россию, Казахстан разбил Шотландию, результаты других матчей четверга


фото: REUTERS
21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию

Отборочный турнир Евро-2020

1-й тур

21 марта

Группа I

Казахстан - Шотландия 3: 0

Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10 Зайнутдинов, 51

Кипр - Сан-Марино 5: 0

Голы: Сотириу, 19, 23, Кусулос, 26 Ефрем, 31 Лайфис, 56

Бельгия - Россия 3: 1

Голы: Талеманс, 14 Азар, 45 (пен.), 88 - Черышев, 16

Удаление: Головин, 90 (Россия)

Группа C

Северная Ирландия - Эстония 2: 0

Голы: Макгинн, 56, Дэвис, 75 (пен.)

Голландия - Беларусь 4: 0

Голы: Деппа, 1, 55 (пен.), Вейналдум, 21 Ван Дейк, 86

Группа E

Словакия - Венгрия 1: 0

Гол: Дуда, 42

Хорватия - Азербайджан 2: 1

Голы: Баришич, 44, Крамарич, 79 - Шайдаев, 19

Группа G

Израиль - Словения 1: 1

Голы: Захави, 55 - Шпорар, 48

Северная Македония - Латвия 3: 1

Голы: Алиоски, 11 Эльмас, 29, 90 3 - Велкоски, 87 (авт.)

Удаление: Циганикс, 90 + 1 (Латвия)

Австрия - Польша 1: 0

Гол: Пйонтек, 69

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