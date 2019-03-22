Евро-2020: Бельгия победила Россию, Казахстан разбил Шотландию, результаты других матчей четверга
Отборочный турнир Евро-2020
1-й тур
21 марта
Группа I
Казахстан - Шотландия 3: 0
Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10 Зайнутдинов, 51
Кипр - Сан-Марино 5: 0
Голы: Сотириу, 19, 23, Кусулос, 26 Ефрем, 31 Лайфис, 56
Бельгия - Россия 3: 1
Голы: Талеманс, 14 Азар, 45 (пен.), 88 - Черышев, 16
Удаление: Головин, 90 (Россия)
Группа C
Северная Ирландия - Эстония 2: 0
Голы: Макгинн, 56, Дэвис, 75 (пен.)
Голландия - Беларусь 4: 0
Голы: Деппа, 1, 55 (пен.), Вейналдум, 21 Ван Дейк, 86
Группа E
Словакия - Венгрия 1: 0
Гол: Дуда, 42
Хорватия - Азербайджан 2: 1
Голы: Баришич, 44, Крамарич, 79 - Шайдаев, 19
Группа G
Израиль - Словения 1: 1
Голы: Захави, 55 - Шпорар, 48
Северная Македония - Латвия 3: 1
Голы: Алиоски, 11 Эльмас, 29, 90 3 - Велкоски, 87 (авт.)
Удаление: Циганикс, 90 + 1 (Латвия)
Австрия - Польша 1: 0
Гол: Пйонтек, 69
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство .
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020 , где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко .
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