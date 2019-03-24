Евро-2020: Испания одолела Норвегию, Италия победила Финляндию, результаты других матчей субботы
24 марта, 2019, 07:00
В субботу, 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020 Испания победила Норвегию, Италия переиграла Финляндию
Евро-2020
Отборочный турнир. 1-й тур
23 марта
Группа D
Грузия - Швейцария 0: 2
Голы: Цубер, 56, Закария, 80
Гибралтар - Ирландия 1: 0
Гол: Хендрик, 49
Группа F
Мальта - Фарерские острова 2: 1
Гол: Нвоко, 13 Долг, 77 (пен.) - Томсен, 90 8
Удаление: Агиус, 62 (Мальта)
Швеция - Румыния 2: 1
Голы: Куайсон, 33, Клеассон, 40 - Кешер, 58
Испания - Норвегия 2: 1
Голы: Родриго, 16 Рамос, 71 (пен.) - Кинг, 65 (пен.)
Группа J
Италия - Финляндия 2: 0
Голы: Барелла, 7, Кин, 74
Босния и Герцеговина - Армения 2: 1
Голы: Крунич, 33, Милошевич, 80 - Мхитарян, 90 + 3 (пен.)
Лихтенштейн - Греция 0: 2
Голы: Фортунис, 45 + 1, донес, 80
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию, а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией заявил, что доволен своей командой на 80% .
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