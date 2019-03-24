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Евро-2020: Испания одолела Норвегию, Италия победила Финляндию, результаты других матчей субботы


фото: REUTERS
В субботу, 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020 Испания победила Норвегию, Италия переиграла Финляндию

Евро-2020

Отборочный турнир. 1-й тур

23 марта

Группа D

Грузия - Швейцария 0: 2

Голы: Цубер, 56, Закария, 80

Гибралтар - Ирландия 1: 0

Гол: Хендрик, 49

Группа F

Мальта - Фарерские острова 2: 1

Гол: Нвоко, 13 Долг, 77 (пен.) - Томсен, 90 8

Удаление: Агиус, 62 (Мальта)

Швеция - Румыния 2: 1

Голы: Куайсон, 33, Клеассон, 40 - Кешер, 58

Испания - Норвегия 2: 1

Голы: Родриго, 16 Рамос, 71 (пен.) - Кинг, 65 (пен.)

Группа J

Италия - Финляндия 2: 0

Голы: Барелла, 7, Кин, 74

Босния и Герцеговина - Армения 2: 1

Голы: Крунич, 33, Милошевич, 80 - Мхитарян, 90 + 3 (пен.)

Лихтенштейн - Греция 0: 2

Голы: Фортунис, 45 + 1, донес, 80

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