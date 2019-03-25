Евро-2020: Германия победила Нидерланды, результаты других матчей воскресенья
Евро-2020
отборочный турнир
2-й тур
24 марта
Группа C
Нидерланды - Германия 2: 3
Голы: Где Лигт, 48, Деппа, 63 - Сане, 15 Гнабри, 34, Шульц, 90
Северная Ирландия - Беларусь 2: 1
Голы: Эванс, 30 Мадженнис, 87 - Стасевич, 33
Группа G
Словения - Северная Македония 1: 1
Голы: Зайц, 34 - Барди, 47
Польша - Латвия 2: 0
Голы: Левандовски, 76, Глик, 84
Израиль - Австрия 4: 2
Голы: Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 - Арнаутович, 8, 75
Группа I
Кипр - Бельгия 0: 2
Голы: Азар, 10 Батшуай, 18
Казахстан - Россия 0: 4
Голы: Черышев, 19, 45 2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (авт.)
Сан-Марино - Шотландия 0: 2
Голы: Маклин, 4, Рассел, 74
Группа E
Венгрия - Хорватия 2: 1
Голы: Салай, 34, Паткай, 76 - Ребич, 13
Уэльс - Словакия 1: 0
Гол: Джеймс, 5
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
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