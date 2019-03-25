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Евро-2020: Германия победила Нидерланды, результаты других матчей воскресенья


фото: REUTERS
24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов

Евро-2020

отборочный турнир

2-й тур

24 марта

Группа C

Нидерланды - Германия 2: 3

Голы: Где Лигт, 48, Деппа, 63 - Сане, 15 Гнабри, 34, Шульц, 90

Северная Ирландия - Беларусь 2: 1

Голы: Эванс, 30 Мадженнис, 87 - Стасевич, 33

Группа G

Словения - Северная Македония 1: 1

Голы: Зайц, 34 - Барди, 47

Польша - Латвия 2: 0

Голы: Левандовски, 76, Глик, 84

Израиль - Австрия 4: 2

Голы: Захави, 34, 45, 55, Даббур, 66 - Арнаутович, 8, 75

Группа I

Кипр - Бельгия 0: 2

Голы: Азар, 10 Батшуай, 18

Казахстан - Россия 0: 4

Голы: Черышев, 19, 45 2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (авт.)

Сан-Марино - Шотландия 0: 2

Голы: Маклин, 4, Рассел, 74

Группа E

Венгрия - Хорватия 2: 1

Голы: Салай, 34, Паткай, 76 - Ребич, 13

Уэльс - Словакия 1: 0

Гол: Джеймс, 5

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