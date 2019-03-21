Португалия - Украина: защитник команды Шевченко рассказал, как нейтрализовать Роналду

21 марта, 2019, 17:21

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказал мнение по поводу нейтрализации лидера португальцев Криштиану Роналду

Об этом сообщает "Команда №1".

Миколенко поделился планами по подготовке сине-желтых к старту в отборе Евро-2020.

"Ассоциируется ли сборная Португалии с Криштиану Роналду? Наверное, да. Они - чемпионы Европы, а Роналду один из лучших игроков мира. Тренерский штаб нам расскажет, как его нейтрализовать", - сказал Миколенко.

По словам защитника "Динамо", футболистам киевского клуба удалось переключиться после неудачных игр в лиге Европы с "Челси" на сборную.

"Да, каждый для себя сделал выводы после этих матчей. Андрей Шевченко тоже об этом говорил, что надо забыть клубные дела и переключиться на сборную, потому что у нас всего три дня на подготовку к первой игре. Надо готовиться к каждому матчу сборной, оценивать соперников не будем. Наша задача выходить на поле и брать очки, независимо от того, против кого играем", - сказал Миколенко.