Португалия - Украина: защитник команды Шевченко рассказал, как нейтрализовать Роналду
Об этом сообщает "Команда №1".
Миколенко поделился планами по подготовке сине-желтых к старту в отборе Евро-2020.
"Ассоциируется ли сборная Португалии с Криштиану Роналду? Наверное, да. Они - чемпионы Европы, а Роналду один из лучших игроков мира. Тренерский штаб нам расскажет, как его нейтрализовать", - сказал Миколенко.
По словам защитника "Динамо", футболистам киевского клуба удалось переключиться после неудачных игр в лиге Европы с "Челси" на сборную.
"Да, каждый для себя сделал выводы после этих матчей. Андрей Шевченко тоже об этом говорил, что надо забыть клубные дела и переключиться на сборную, потому что у нас всего три дня на подготовку к первой игре. Надо готовиться к каждому матчу сборной, оценивать соперников не будем. Наша задача выходить на поле и брать очки, независимо от того, против кого играем", - сказал Миколенко.
- Перед матчем с Украиной форвард сборной Португалии Кришитану Роналду не смог, как следует, попасть по мячу на тренировке .
- Сборную Украины перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами .
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