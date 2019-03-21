Португалия - Украина: Роналду позабавил фанов курьезом на тренировке
21 марта, 2019, 13:48
Форвард сборной Португалии Кришитану Роналду не смог как следует попасть по мячу на тренировке
Об этом сообщает Esporte Interativo в twitter.
Кришитану Роналду вернулся в сборную Португалии после 9-месячного перерыва и сразу привлек к себе повышенное внимание.
На одной из тренировок перед стартом отбора Евро-2020 нападающий португальцев отличился смешным фейлом, не попав как следует по мячу.
Видео этого "ляпа" уже стало вирусным в соцсетях.
QUE FURADA, AMIGOS! Até o Cristiano Ronaldo falha!- Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 20 марта 2019 г.
Portugal x Ucrânia é na sexta-feira, às 16h15, na TNT e EI Plus! Vai perder? #EuroNaTNT #EuroNoEIPlus pic.twitter.com/86QByQZS4f
- Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским.
- Сборную Украины перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами .
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