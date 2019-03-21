Португалия - Украина: Роналду позабавил фанов курьезом на тренировке

21 марта, 2019, 13:48

Форвард сборной Португалии Кришитану Роналду не смог как следует попасть по мячу на тренировке

Об этом сообщает Esporte Interativo в twitter.

Кришитану Роналду вернулся в сборную Португалии после 9-месячного перерыва и сразу привлек к себе повышенное внимание.

На одной из тренировок перед стартом отбора Евро-2020 нападающий португальцев отличился смешным фейлом, не попав как следует по мячу.

Видео этого "ляпа" уже стало вирусным в соцсетях.

QUE FURADA, AMIGOS! Até o Cristiano Ronaldo falha!



Portugal x Ucrânia é na sexta-feira, às 16h15, na TNT e EI Plus! Vai perder? #EuroNaTNT #EuroNoEIPlus pic.twitter.com/86QByQZS4f - Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 20 марта 2019 г.