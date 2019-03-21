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Португалия - Украина: Роналду позабавил фанов курьезом на тренировке


фото: Twitter
Форвард сборной Португалии Кришитану Роналду не смог как следует попасть по мячу на тренировке

Об этом сообщает Esporte Interativo в twitter.

Кришитану Роналду вернулся в сборную Португалии после 9-месячного перерыва и сразу привлек к себе повышенное внимание.

На одной из тренировок перед стартом отбора Евро-2020 нападающий португальцев отличился смешным фейлом, не попав как следует по мячу.

Видео этого "ляпа" уже стало вирусным в соцсетях.

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