Великобритания проведет выборы в Европарламент при одном условии
22 марта, 2019, 16:52
Великобритания будет обязана провести назначенные на 23-26 мая выборы в Европарламент, если до тех пор не покинет Евросоюз
Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита ЕС.
В заявлении говорится, что "если Великобритания все еще будет государством - членом ЕС к 23-26 мая 2019 года, то она будет обязана провести выборы в Европейский парламент".
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
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