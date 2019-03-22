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Великобритания проведет выборы в Европарламент при одном условии


фото: REUTERS
Великобритания будет обязана провести назначенные на 23-26 мая выборы в Европарламент, если до тех пор не покинет Евросоюз

Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита ЕС.

В заявлении говорится, что "если Великобритания все еще будет государством - членом ЕС к 23-26 мая 2019 года, то она будет обязана провести выборы в Европейский парламент".

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