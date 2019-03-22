Президент "Реала" назвал главную трансферную цель мадридцев

22 марта, 2019, 13:10

Президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне

Об этом сообщает AS .

По информации издания, "Реал" летом сделает все возможное, чтобы выкупить контракт форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Также сообщается, что это решение лично принял президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Ранее "Реал" предпочитал бразильском партнеру Мбаппе по атаке ПСЖ Неймару. Однако решающее влияние сыграла мнение болельщиков, в частности, результаты голосования болельщиков, где француз не оставил шансов экс-нападающему "Барселоны", набрав 89% голосов.