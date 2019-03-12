Зидан уговорил звездного бразильца не уходить из "Реала"

12 марта, 2019, 13:44

Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убедил бразильского защитника Марсело не оставлять мадридский клуб летом

Об этом сообщает A Bola Brasil.

Одним из требований Зинедина Зидана, выдвинутых президенту "Реала" Флорентино Пересу перед возвращением в клуб, было сохранение Марсело. На этой неделе Зидан планирует лично пообщаться с бразильцем на эту тему. В свою очередь, Марсело доволен возвращением Зидана на пост главного тренера и больше не хочет покидать "Реал".

Ранее сообщалось, что Марсело согласовал предварительный контракт с итальянским "Ювентусом». Футболист потерял место в стартовом составе предыдущего тренера "Реала" - Сантьяго Солари, уступив Серхио Регилону.