Зидан уговорил звездного бразильца не уходить из "Реала"
12 марта, 2019, 13:44
Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убедил бразильского защитника Марсело не оставлять мадридский клуб летом
Об этом сообщает A Bola Brasil.
Одним из требований Зинедина Зидана, выдвинутых президенту "Реала" Флорентино Пересу перед возвращением в клуб, было сохранение Марсело. На этой неделе Зидан планирует лично пообщаться с бразильцем на эту тему. В свою очередь, Марсело доволен возвращением Зидана на пост главного тренера и больше не хочет покидать "Реал".
Ранее сообщалось, что Марсело согласовал предварительный контракт с итальянским "Ювентусом». Футболист потерял место в стартовом составе предыдущего тренера "Реала" - Сантьяго Солари, уступив Серхио Регилону.
- 11 марта Зинедин Зидан был назначен главным тренером мадридского "Реала".
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара.
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