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Португалия - Украина: на матче в Лиссабоне будет аншлаг


фото: ffu.ua
На отборочном матче Евро-2020 между Португалией и Украиной в Лиссабоне будет аншлаг

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .

Последние билеты на матч 1-го тура отборочного цикла Евро-2020 были реализованы вчера вечером.

Таким образом, матч Португалия - Украина, который состоится на домашнем стадионе "Бенфики" - "Эштадиу да Луш", пройдет при аншлаге.

Стадион вмещает 65 000 зрителей.

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