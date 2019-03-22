Португалия - Украина: на матче в Лиссабоне будет аншлаг
22 марта, 2019, 12:54
На отборочном матче Евро-2020 между Португалией и Украиной в Лиссабоне будет аншлаг
Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .
Последние билеты на матч 1-го тура отборочного цикла Евро-2020 были реализованы вчера вечером.
Таким образом, матч Португалия - Украина, который состоится на домашнем стадионе "Бенфики" - "Эштадиу да Луш", пройдет при аншлаге.
Стадион вмещает 65 000 зрителей.
- Матч Португалия - Украина пройдет сегодня, 22 марта. Начало - в 21:45 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч с Португалией .
- Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что его одноклубник по "Манчестер Сити" Бернарду Силва опаснее Криштиану Роналду .
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