Политзаключенного Гриба хотели обменять в формате "1 на 1", - Геращенко

22 марта, 2019, 13:10

Хронически больного политзаключенного Павла Гриба Украина хотела обменять на больного россиянина в украинской тюрьме Алексея Седикова, отбывающего наказание за терроризм

Об этом первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила на брифинге, передает Еспресо.TV

"Учитывая тяжелое состояние Гриба, мы предлагали с Евгением Марчуком официально сделать некий малый обмен. Один россиянин, имеющий проблемы со здоровьем - господин Седикова - на одного больного украинца - Гриба. Это обмен" 1 на 1 ", - рассказала Геращенко .

Она отметила, что Украина обеспокоена тем, что к Грибу не пустили Красный Крест и миссию врачей.

"Это неправильно, когда украинская сторона демонстрирует открытость Москальковой (российский омбудсмен), а Денисову не допустили ни к одной тюрьме. Надо действовать зеркально", - добавила Геращенко.

Напомним, что Москалькова признала , что условия содержания Кирилла Вышинского, экс-главного редактора "Риа Новости-Украина", в СИЗО нормальные.