Политзаключенного Гриба хотели обменять в формате "1 на 1", - Геращенко
Об этом первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила на брифинге, передает Еспресо.TV
"Учитывая тяжелое состояние Гриба, мы предлагали с Евгением Марчуком официально сделать некий малый обмен. Один россиянин, имеющий проблемы со здоровьем - господин Седикова - на одного больного украинца - Гриба. Это обмен" 1 на 1 ", - рассказала Геращенко .
Она отметила, что Украина обеспокоена тем, что к Грибу не пустили Красный Крест и миссию врачей.
"Это неправильно, когда украинская сторона демонстрирует открытость Москальковой (российский омбудсмен), а Денисову не допустили ни к одной тюрьме. Надо действовать зеркально", - добавила Геращенко.
Напомним, что Москалькова признала , что условия содержания Кирилла Вышинского, экс-главного редактора "Риа Новости-Украина", в СИЗО нормальные.
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