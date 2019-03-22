Отец Павла Гриба о голодовке сына: это ускорит его смерть

22 марта, 2019, 13:50

Отец Павла Гриба Игорь прокомментировал решение сына начать голодовку как протест против того, что врачи не предоставляют ему надлежащее лечение

Об этом его отец Игорь Гриб заявил в эфире телеканала 112.

"Ему нельзя голодать категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделю, две, три - не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет", - подчеркнул Игорь Гриб.

Отец рассказал, что сына в последний раз видел перед похищением - 24 августа 2017 года, то есть 19 месяцев назад.

"Ехать в Ростов-на-Дону, в Российской Федерации, я не мог, поэтому я его вижу только, как и вы, по телевизору", - добавил он.

Гриб-старший отметил, что за 19 месяцев получил лишь 1 письмо от сына.

Игорь Гриб добавил, что российская сторона знает, что Павлу срочно необходима операция, но они ничего не делают.

Напомним, что украинский политзаключенный Гриб объявил голодовку после оглашения приговора.

22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба осудили к 6 годам колонии.