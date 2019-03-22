Отец Павла Гриба о голодовке сына: это ускорит его смерть
Об этом его отец Игорь Гриб заявил в эфире телеканала 112.
"Ему нельзя голодать категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделю, две, три - не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет", - подчеркнул Игорь Гриб.
Отец рассказал, что сына в последний раз видел перед похищением - 24 августа 2017 года, то есть 19 месяцев назад.
"Ехать в Ростов-на-Дону, в Российской Федерации, я не мог, поэтому я его вижу только, как и вы, по телевизору", - добавил он.
Гриб-старший отметил, что за 19 месяцев получил лишь 1 письмо от сына.
Игорь Гриб добавил, что российская сторона знает, что Павлу срочно необходима операция, но они ничего не делают.
Напомним, что украинский политзаключенный Гриб объявил голодовку после оглашения приговора.
22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба осудили к 6 годам колонии.
- Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
- Уже в России у Павла обнаружили симптомы болезни Альцгеймера и цирроза печени. В него также плохо сворачивается кровь. Такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасно для жизни.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала , что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
- На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
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