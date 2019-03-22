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ЕС требует от РФ немедленно отпустить Павла Гриба и предоставить ему доступ к специальному лечению


фото: nv.ua
Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба, а также предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он требует

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Европейский Союз ожидает немедленного увольнения Гриба, а также предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он нуждается. В течение всего периода пребывания Гриба в заключении украинским врачам следует разрешить посещать его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - отметили в представительстве ЕС.

  • Напомним, в пятницу, 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам колонии.
  • После этого Гриб объявил голодовку в знак протеста того, что ему не предоставляют необходимое медицинское лечение.
  • Отец Павла Гриба Игорь прокомментировал решение сына начать голодовку: "это ускорит его смерть"
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