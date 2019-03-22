ЕС требует от РФ немедленно отпустить Павла Гриба и предоставить ему доступ к специальному лечению

22 марта, 2019, 17:15

Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба, а также предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он требует

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Европейский Союз ожидает немедленного увольнения Гриба, а также предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он нуждается. В течение всего периода пребывания Гриба в заключении украинским врачам следует разрешить посещать его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - отметили в представительстве ЕС.