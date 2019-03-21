В Новой Зеландии после теракта запретили автоматические и полуавтоматические винтовки

21 марта, 2019, 09:04

В Новой Зеландии ввели запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок после теракта 15 марта, когда убили 49 человек

Соответствующее распоряжение подписала в четверг, 21 марта, премьер-министр Джасинда Ардерна, передает Reuters.

Она сказала, что "подавляющее большинство" жителей Новой Зеландии, которые законно владеют таким оружием, "поймет" этот запрет. Также премьер отметила, что ограничения ввели из соображений "национальной безопасности".

"Все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта в пятницу, 15 марта, будут запрещены", - говорится в заявлении премьера.

В ближайшее время разработают схему выкупа запрещенного оружия. Исключения в законопроекте будут для использования оружия в фермерских общинах для борьбы с вредителями и на спортивных соревнованиях, а также ношение полуавтоматических и штурмовых винтовок сотрудниками полиции и представителями ВС страны.

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Под запрет также попадут приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическую военного образца, и магазины большой емкости.

По оценкам, в Новой Зеландии, где проживает менее 5 млн человек, есть от 1,2 до 1,5 млн единиц огнестрельного оружия, из них около 13, 5 тыс. единиц штурмовых и полуавтоматических винтовок.

Минимальный юридический возраст для владения оружием в Новой Зеландии составляет 16 лет, для полуавтоматического оружия военного образца - 18 лет.

Австралия запретила полуавтоматическое оружие и начала его выкуп после бойни в Порт-Артуре в 1996 году, когда были застрелены 35 человек.