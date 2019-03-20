Трамп пообещал к вечеру уничтожить последний оплот "ИГ" в Сирии
20 марта, 2019, 19:58
Последний оплот "Исламского государства" в Сирии "будет ликвидирован до вечера"
Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передает CBS.
Президент поднял две карты для прессы с местами нахождения "Исламского государства".
"Я принес это для вас, потому что это карта всего красного, это было в ночь на выборы в 2016 году. Все красное - ИГД. Когда я взял это на себя, это был беспорядок. На самом деле сейчас есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", - сказал он.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции.
- Позже курды попросили международную коалицию оставить полторы тысячи военных в Сирии.
- Соединенные Штаты оставят в Сирии около 200 военнослужащих, на которых будет возложена миротворческие функции.
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