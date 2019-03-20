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Трамп пообещал к вечеру уничтожить последний оплот "ИГ" в Сирии

Последний оплот "Исламского государства" в Сирии "будет ликвидирован до вечера"

Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передает CBS.

Президент поднял две карты для прессы с местами нахождения "Исламского государства".

"Я принес это для вас, потому что это карта всего красного, это было в ночь на выборы в 2016 году. Все красное - ИГД. Когда я взял это на себя, это был беспорядок. На самом деле сейчас есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", - сказал он.

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