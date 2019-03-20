Сколько газа нужно Украине, если РФ остановит транзит. Расчеты Нафтогаза

20 марта, 2019, 11:03

Если контракта с "Газпромом" по 1 января 2020 года не будет, Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд м куб газа

Об этом интервью РБК-Украина рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Глава НАК отметил, что в компании провели оценку возможных действий, чтобы пережить жесткий вариант при отсутствии транзитного контракта с "Газпромом".

"Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в" подземку "на три миллиарда кубометров газа больше того объема, который мы закладываем туда обычно (т.е. около 20 млрд кубометров, - ред.)", - отметил он.

Он также выразил сомнение в том, что при отсутствии контракта с "Газпромом" следующей зимой европейские партнеры оставят газотранспортные коридоры открытыми.

"Мы помним 2014 год, когда Венгрия нам" закрутила кран "ранее времени (в сентябре 2014 года за день до трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и РФ Венгрия приостановила поставки газа, мотивируя это решение ростом спроса на своем внутреннем рынке, - ред .). Мы надеемся, что так сделают наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует. Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями, но это конфиденциальная информация ", - добавил Коболев.