Пропагандиста Вышинского интересует не обмен, а "справедливость"
20 марта, 2019, 12:48
Бывший главный редактор "Риа Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не подавал прошение на то, чтобы принять участие в обмене
Об этом передает Еспресо.TV
"Я не подавал никаких заявлений на имя Путина, ни на чье имя вообще относительно обмена. Меня не обмен интересует, а справедливость. Вопрос обмена - это не моя компетенция. Подчеркиваю, что для меня не свобода важна, а именно справедливость ".
Напомним, что на этом заседание присутствует российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
- Напомним. в банковской ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 000, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей .
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского судить в Киеве.
- Москалькова вылетела в Киев , чтобы присутствовать на заседании дела Вышинского.
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