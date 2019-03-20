Пропагандиста Вышинского интересует не обмен, а "справедливость"

20 марта, 2019, 12:48

Бывший главный редактор "Риа Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не подавал прошение на то, чтобы принять участие в обмене

Об этом передает Еспресо.TV

"Я не подавал никаких заявлений на имя Путина, ни на чье имя вообще относительно обмена. Меня не обмен интересует, а справедливость. Вопрос обмена - это не моя компетенция. Подчеркиваю, что для меня не свобода важна, а именно справедливость ".

Напомним, что на этом заседание присутствует российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.