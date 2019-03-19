Российский омбудсмен Москалькова едет в Киев на суд по делу Вышинского
19 марта, 2019, 16:33
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в Киев, чтобы присутствовать на заседании дела по бывшему главному редактору "Риа Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого подозревают в государственной измене
Об этом сообщает пресс-служба Москальковой.
"Уполномоченный сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского и проверить условия его содержания", - заявили пресс-службе.
Отмечается, что вместе с Москальковой в Киев вылетают руководители рабочего аппарата и секретариата уполномоченного.
Судебное заседание состоится 20 марта в Верховном Суде.
- Напомним. в банковском ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости-Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей .
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года.
- Вышинского будут судить в Киеве.
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