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Российский омбудсмен Москалькова едет в Киев на суд по делу Вышинского


фото: REUTERS
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в Киев, чтобы присутствовать на заседании дела по бывшему главному редактору "Риа Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого подозревают в государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба Москальковой.

"Уполномоченный сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского и проверить условия его содержания", - заявили пресс-службе.

Отмечается, что вместе с Москальковой в Киев вылетают руководители рабочего аппарата и секретариата уполномоченного.

Судебное заседание состоится 20 марта в Верховном Суде.

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