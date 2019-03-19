Теракт в Новой Зеландии: премьер хочет лишить стрелка популярности
Об этом сообщает АР.
"Я согласна с тем, что мы безусловно должны осознать, что происходит и сделать все возможное, чтобы предотвратить популярность этого человека, к которой он так стремится", - заявила премьер-министр.
Она также сказала, что никогда не произнесет имя подозреваемого, который решил уволить своего адвоката и защищать себя в суде самостоятельно.
"Я умоляю вас: произносите имена погибших, а не имя человека, унесшего их жизни. Вероятно, он добивался дурной славы, но мы в Новой Зеландии не скажем ни слова, не произнесем даже его имени", - сказала премьер .
По ее словам, стремление нападающего привлечь к себе внимание было хорошо продемонстрировано в его манифесте, а также тем фактом, что он вел видеотрансляцию нападения.
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Facebook удалил 1,5 млн версий видео в течение первых 24 часов с момента нападения, однако Ардерн сказала, что разочарована тем, что записи нашли в сети и четыре дня спустя.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети .
- По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
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