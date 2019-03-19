Теракт в Новой Зеландии: премьер хочет лишить стрелка популярности

19 марта, 2019, 11:13

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что сделает все от нее зависящее, чтобы лишить популярности обвиняемого в нападении на мечети

Об этом сообщает АР.

"Я согласна с тем, что мы безусловно должны осознать, что происходит и сделать все возможное, чтобы предотвратить популярность этого человека, к которой он так стремится", - заявила премьер-министр.

Она также сказала, что никогда не произнесет имя подозреваемого, который решил уволить своего адвоката и защищать себя в суде самостоятельно.

"Я умоляю вас: произносите имена погибших, а не имя человека, унесшего их жизни. Вероятно, он добивался дурной славы, но мы в Новой Зеландии не скажем ни слова, не произнесем даже его имени", - сказала премьер .

По ее словам, стремление нападающего привлечь к себе внимание было хорошо продемонстрировано в его манифесте, а также тем фактом, что он вел видеотрансляцию нападения.

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Facebook удалил 1,5 млн версий видео в течение первых 24 часов с момента нападения, однако Ардерн сказала, что разочарована тем, что записи нашли в сети и четыре дня спустя.