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Боевику "ДНР" бразильцу Лусварги продлили арест

Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

19 марта 2019 г. в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные прения по делу по обвинению Лусварги в участии в террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях, говорится в сообщении.

Отмечается, что во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

Обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого 16 мая 2019 г. и назначил на 2 мая выступление обвиняемого с последним словом.

 

 

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