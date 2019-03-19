Боевику "ДНР" бразильцу Лусварги продлили арест
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
19 марта 2019 г. в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные прения по делу по обвинению Лусварги в участии в террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формированиях, говорится в сообщении.
Отмечается, что во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.
Обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого 16 мая 2019 г. и назначил на 2 мая выступление обвиняемого с последним словом.
- Напомним, в августе 2017 г. апелляционный суд помиловал Лусварги , отменив предыдущее судебное решение о его 13-летнем заключении, после чего он поселился в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигался по Киеву.
- 4 мая 2018 г. националисты схватили наемника. В тот же день прокуратура стала настаивать на взятии его под стражу .
- Боевик Рафаэль Лусварги никогда не был включенным в списки обмена заложниками, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
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