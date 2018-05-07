Лусварги не было в списках на обмен заложников, - Грицак

7 мая, 2018, 16:20

Боевик Рафаэль Лусварги, который воевал против украинской армии на Донбассе, никогда не был включенным в списки обмена заложниками

Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "РБК-Украина".

По словам Грицака, Лусварги как гражданин Бразилии по всем правилам не мог попасть в списки.

"Лусварги не был в списках на обмен и не мог, ведь он гражданин Бразилии. Мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству. Мы не могли передавать бразильца на территории "Л/ДНР" при любых условиях", - заявил Грицак.

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Напомним, в конце 2017 года боевика выпустили под личное обязательство: он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суд об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию. По словам прокурора Вовка, Лусварги выпустили из СИЗО именно в связи с обменом.

"Его планировали на обмен из "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему необходимо изменить меру пресечения. Потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые находятся под стражей. Но, несмотря на это, суд на это пошел", - рассказал прокурор.