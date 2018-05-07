Лусварги не было в списках на обмен заложников, - Грицак
Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "РБК-Украина".
По словам Грицака, Лусварги как гражданин Бразилии по всем правилам не мог попасть в списки.
"Лусварги не был в списках на обмен и не мог, ведь он гражданин Бразилии. Мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству. Мы не могли передавать бразильца на территории "Л/ДНР" при любых условиях", - заявил Грицак.
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Напомним, в конце 2017 года боевика выпустили под личное обязательство: он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суд об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию. По словам прокурора Вовка, Лусварги выпустили из СИЗО именно в связи с обменом.
"Его планировали на обмен из "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему необходимо изменить меру пресечения. Потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые находятся под стражей. Но, несмотря на это, суд на это пошел", - рассказал прокурор.
- В августе 2017 года апелляционный суд помиловал Лусварги, отменив предыдущее судебное решение о его 13-летнем заключении, после чего он поселился в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигался по Киеву.
- 4 мая националисты схватили наемника. Того же дня прокуратура стала настаивать на взятии его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая.
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