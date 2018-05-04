Националисты схватили Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии

4 мая, 2018, 16:36

Представители националистической организации С-14 задержали Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии

Соответствующее видео появилось на странице Facebook руководителя С-14 Евгения Карася.

По словам представителя монастыря, Лусварги приехал к ним сам и проживал там примерно полтора месяца.

"Я не знал, что он боевик. Узнал об этом в воскресенье", - пояснил он.

На момент прихода в монастырь активистов террориста там уже не было. Отмечается, что примерно в 14-15 часов дня он отправился в посольство Бразилии в Украине.

Активисты также осмотрели комнату, где проживал Лусварги. За справками медицинской книжки стало понятно, что бразилец с февраля находился на лечении в столичной поликлинике.

Впоследствии стало известно, что представители С-14 задержали Лусварги на территории бразильского посольства. По словам Карася, бразилец извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО.

Сейчас его ведут в здание СБУ по адресу Владимирская, 33.

В результате его арестовали сотрудники СБУ и завели внутрь здания для проведения следственных действий.

Напомним, недавно стало известно, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии, живет в Киеве в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигается по городу.