Националисты схватили Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии
4 мая, 2018, 16:36
Представители националистической организации С-14 задержали Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии
Соответствующее видео появилось на странице Facebook руководителя С-14 Евгения Карася.
По словам представителя монастыря, Лусварги приехал к ним сам и проживал там примерно полтора месяца.
"Я не знал, что он боевик. Узнал об этом в воскресенье", - пояснил он.
На момент прихода в монастырь активистов террориста там уже не было. Отмечается, что примерно в 14-15 часов дня он отправился в посольство Бразилии в Украине.
Активисты также осмотрели комнату, где проживал Лусварги. За справками медицинской книжки стало понятно, что бразилец с февраля находился на лечении в столичной поликлинике.
Впоследствии стало известно, что представители С-14 задержали Лусварги на территории бразильского посольства. По словам Карася, бразилец извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО.
Сейчас его ведут в здание СБУ по адресу Владимирская, 33.
Сейчас его ведут в здание СБУ по адресу Владимирская, 33.
В результате его арестовали сотрудники СБУ и завели внутрь здания для проведения следственных действий.
- Напомним, недавно стало известно, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии, живет в Киеве в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигается по городу.
- В январе 2017 года Печерский райсуд Киева засуди его к 13 годам заключения, однако приговор был отменен из-за ряда процедурных нарушений, в частности, нарушения правил подсудности: рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайсуд Днепропетровской области. Однако после отмены приговора бразильцу продлили меру пресечения в виде ареста, а в его деле назначили новое рассмотрение.
- Во время суда Лусварги признался, что на стороне российско-оккупационных боевиков он отрабатывал блокпост ВСУ под Вергулівкою, командовал реактивной системой "Град", штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт.
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