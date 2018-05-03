Осужденный на 13 лет бразильский террорист "ДНР" свободно живет в Киеве

3 мая, 2018, 18:19

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии, живет в Киеве в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно перемещается по городу

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Боевика, осужденного в январе 2017 года Печерским райсудом Киева к 13 годам заключения, заметил в монастыре 29 апреля журналист проекта "Донбасс.Реалии".

33-летний Рафаэль Лусварги приехал на Донбасс в начале осени 2014 года. За более чем год пребывания на Донбассе боевик воевал в нескольких подразделениях и не скрывал перед камерами, какие именно обязанности выполнял на оккупированной Россией территории Украины. В сети сохранились видео, на которых Лусварги стреляет из 120-мм миномета.

Осенью 2015 года бразидець уехал из Донбасса. За год, 6 октября 2016 года, в терминале D аэропорта "Борисполь" его задержали сотрудники СБУ. До Киева боевика заманили, предложив работу в сфере морских перевозок.

Лусваргі кроме паспорта имел военный билет "ДНР" и приказ о награждении медалью "за боевые заслуги" за подписью российского террориста Игоря Гіркіна-Стрелкова.

На суде боевик признал вину и подтвердил обстоятельства инкриминируемых ему преступлений. Суд дал ему 13 лет с конфискацией имущества по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Издание выяснило, что приговор о заключении Лусварги на 13 лет был отменен в связи с рядом процедурных нарушений, в частности, нарушением правил подсудности: рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайсуд Днепропетровской области. Однако после отмены приговора бразильцу продлили меру пресечения в виде ареста, а в его деле назначили новое рассмотрение.

В конце 2017 года боевика выпустили под личное обязательство: он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суд об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию. Изменение меры пресечения инициировал прокурор по делу Игорь Вовк, который обратился в суд 15 декабря. Менее чем за две недели до обмена пленными, во время которого Украина передала россиянам 233 преступника, вернув на контролируемую правительством территорию 73 человека.

По словам прокурора Вовка, Лусварги выпустили из СИЗО именно в связи с обменом.

"Его планировали на обмен из "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему необходимо изменить меру пресечения. Потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые находятся под стражей. Но, несмотря на это, суд на это пошел", - рассказал прокурор.

По словам адвоката боевика Валентина Рыбина, его клиент был в списках, но обмен Лусварги не состоялся. После этого бразилец не вернулся за решетку, а когда срок действия меры пресечения истек, его не продлили. Таким образом, боевик за год после приговора в 13 лет лишения свободы за терроризм получил полную свободу передвижения по Украине.

В киевском СИЗО бразилец вроде бы заинтересовался православием, и в итоге его приютили в монастыре Московского патриархата.

Представитель монастыря, назвавшийся отцом Самсоном, сообщил журналистам, что является ответственным за пребывание здесь Лусварги, и подтвердил, что знает об обвинениях в отношении него, однако заверил, что у бразилеца есть документы о законности его пребывания на свободе.

"Я его приютил как человека. Ну что, оставить его на улице? Мне было жаль его. Государство же его отпустило", - сказал представитель монастыря.

Лусварги подтвердил журналистам, что может свободно гулять по Киеву и ездить по Украиной.

"Я был в Красном кресте два или три дня назад. Мой духовный отец мне разрешил. Два дня назад я гулял в Киеве", - сказал Лусварги.

При этом, несмотря на свободу передвижения по Украине, за границу бразилец попасть не может, поскольку после окончания меры пресечения он так и не получил назад свой паспорт.

Лусварги будет находиться на свободе как минимум до следующего судебного заседания по его делу, которое назначено на 6 июня.

Фото: "Радио Свобода"