Прокуратура требует взять под стражу террориста Лусварги

4 мая, 2018, 22:18

Прокуратура будет настаивать в суде на взятии под стражу бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

Прокуратурой города Киева в ходе подготовительного заседания по рассмотрению обвинительного акта в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в террористической организации "ДНР" и вербовке наемников, на рассмотрение суда будет внесено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня 2018.

На сегодня других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Лусварги законом не предусмотрено.

Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

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