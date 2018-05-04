Прокуратура требует взять под стражу террориста Лусварги
Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.
Прокуратурой города Киева в ходе подготовительного заседания по рассмотрению обвинительного акта в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в террористической организации "ДНР" и вербовке наемников, на рассмотрение суда будет внесено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Заседание состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня 2018.
На сегодня других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Лусварги законом не предусмотрено.
Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.
- 4 мая представители националистической организации С-14 схватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии.
- Активисты привели террориста в здание СБУ и передали правоохранителям.
- Напомним, недавно стало известно, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии, живет в Киеве в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигается по городу.
- В январе 2017 Печерский райсуд Киева осудил его к 13 годам заключения, однако приговор был отменен из-за ряда процедурных нарушений, в частности, нарушения правил подсудности: рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный Днепропетровщины. Однако после отмены приговора бразильцу продолжили меру пресечения в виде ареста, а в его деле назначили новое рассмотрение.
- Во время суда Лусварги признался, что на стороне российско-оккупационных боевиков он отрабатывал блокпост ВСУ во Вергулевка, командовал реактивной системой "Град", штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт.
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