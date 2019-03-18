Сколько победа в Стокгольме принесла в госбюджет. Объяснение Нафтогаз
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136, 5 млрд грн налогов и дивидендов", - написал он.
От победы НАК "Нафтогаз Украины" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в госбюджет в 2018 году поступило 56 млрд грн
"Это немного меньше, чем половина всех налогов и дивидендов, перечисленных Нафтогазом Госказначейству в прошлом году", - отметил Витренко.
Он добавил, что если бы Нафтогаз не выиграл процесс, то эта сумма - 56 млрд грн - была бы направлена российской компании.
"Если бы мы не получили эту победу, и арбитражный суд в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то Нафтогаз должен был бы заплатить эти 56 млрд грн ($ 2,1 млрд.) Не в Госказначейство, а Газпрому - за отобранный газ" , - написал Витренко.
Если бы не победа в Стокгольме, то Нафтогаз должен был бы заплатить Газпрому в 2018 году еще $ 1,8 млрд за отобранный газ и около $ 56 млрд по пункту контракта "бери или плати", что в гривнах составляет около 1,5 триллиона.
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Напомним, 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром обязан выплатить $ 2,56 млрд. Газпром зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы Газпрома , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
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Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа .
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НАК "Нафтогаз Украины" выиграл суд у России за утраченное имущество. Компания получила заключение арбитража в Гааге по иску против России из-за захваченные активы компании в оккупированном Крыму и на шельфе Черного моря. Сумма ущерба оценивается примерно в $ 5 млрд.
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