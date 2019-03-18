Сколько победа в Стокгольме принесла в госбюджет. Объяснение Нафтогаз

18 марта, 2019, 12:05

От победы НАК "Нафтогаз Украины" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в госбюджет в 2018 году поступило 56 млрд грн

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136, 5 млрд грн налогов и дивидендов", - написал он.

От победы НАК "Нафтогаз Украины" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в госбюджет в 2018 году поступило 56 млрд грн

"Это немного меньше, чем половина всех налогов и дивидендов, перечисленных Нафтогазом Госказначейству в прошлом году", - отметил Витренко.

Он добавил, что если бы Нафтогаз не выиграл процесс, то эта сумма - 56 млрд грн - была бы направлена российской компании.

"Если бы мы не получили эту победу, и арбитражный суд в Стокгольме в своем решении не провел бы соответствующий зачет, то Нафтогаз должен был бы заплатить эти 56 млрд грн ($ 2,1 млрд.) Не в Госказначейство, а Газпрому - за отобранный газ" , - написал Витренко.

Если бы не победа в Стокгольме, то Нафтогаз должен был бы заплатить Газпрому в 2018 году еще $ 1,8 млрд за отобранный газ и около $ 56 млрд по пункту контракта "бери или плати", что в гривнах составляет около 1,5 триллиона.