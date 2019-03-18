Министр евродел Франции назвала своего кота Brexit

18 марта, 2019, 19:26

Министр европейских дел Франции Натали Луазо назвала своего кота Brexit за его нерешительный характер

В этом она призналась недавно во время одного из интервью, информирует УНИАН со ссылкой на британские СМИ.

По словам французского политика, кот постоянно мяукает, чтобы ему открыли дверь. А когда дверь открыта, он никуда не уходит. Именно так, мол, ведет себя и Великобритания в вопросе членства в ЕС.

"Он будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что хочет выйти. И потом, когда я открываю перед ним дверь, он остается на месте, нерешительный. А потом кот пристально смотрит на меня, когда я выставляю его за дверь", - объяснила Луазо.

Луазо будет главным кандидатом от партии президента Эммануэля Макрона на нынешних выборах в Европарламент.

Луазо неоднократно жестко или даже провокационно высказывалась о переговорах по Brexit. В октябре она предположила, что выход Британии без какого-либо предварительного соглашения был бы лучше, чем то, что премьер-министр Тереза Мэй предлагает ЕС.