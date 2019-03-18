Министр евродел Франции назвала своего кота Brexit
В этом она призналась недавно во время одного из интервью, информирует УНИАН со ссылкой на британские СМИ.
По словам французского политика, кот постоянно мяукает, чтобы ему открыли дверь. А когда дверь открыта, он никуда не уходит. Именно так, мол, ведет себя и Великобритания в вопросе членства в ЕС.
"Он будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что хочет выйти. И потом, когда я открываю перед ним дверь, он остается на месте, нерешительный. А потом кот пристально смотрит на меня, когда я выставляю его за дверь", - объяснила Луазо.
Луазо будет главным кандидатом от партии президента Эммануэля Макрона на нынешних выборах в Европарламент.
Луазо неоднократно жестко или даже провокационно высказывалась о переговорах по Brexit. В октябре она предположила, что выход Британии без какого-либо предварительного соглашения был бы лучше, чем то, что премьер-министр Тереза Мэй предлагает ЕС.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС об отсрочке Brexit.
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