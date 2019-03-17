Теракт в Новой Зеландии: убийца планировал другие атаки

17 марта, 2019, 17:09

Террорист Брентон Таррант, который расстрелял в мечетях в Новой Зеландии 49 человек, планировал другие нападения

Об этом сообщает DW.

Гражданин Австралии 28-летний Брентон Таррант, которому предъявлены обвинения в убийстве после вооруженного нападения на две мечети новозеландского города Крайстчерч, вероятно, планировал и другие нападения.

"У него совершенно точно были намерения продолжать атаки", - заявила премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

На момент задержания в автомобиле Тарранта были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатки. По предварительным данным следствия, огонь в мечети открыл он один.

Правоохранители проверяют его вероятную связь с двумя другими подозреваемыми. 16 марта состоялось первое слушание по делу Тарранта, где ему зачитали обвинение в убийстве. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, Таррант вырос в австралийском Графтоне, окончил курсы фитнес-инструкторов и работал тренером. По данным газеты The Press, мужчина имел членство в стрелковом клубе. В поле зрения полиции до атаки на мечети Таррант не попадал.

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