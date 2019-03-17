Теракт в Новой Зеландии: убийца планировал другие атаки
Об этом сообщает DW.
Гражданин Австралии 28-летний Брентон Таррант, которому предъявлены обвинения в убийстве после вооруженного нападения на две мечети новозеландского города Крайстчерч, вероятно, планировал и другие нападения.
"У него совершенно точно были намерения продолжать атаки", - заявила премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
На момент задержания в автомобиле Тарранта были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатки. По предварительным данным следствия, огонь в мечети открыл он один.
Правоохранители проверяют его вероятную связь с двумя другими подозреваемыми. 16 марта состоялось первое слушание по делу Тарранта, где ему зачитали обвинение в убийстве. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.
Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, Таррант вырос в австралийском Графтоне, окончил курсы фитнес-инструкторов и работал тренером. По данным газеты The Press, мужчина имел членство в стрелковом клубе. В поле зрения полиции до атаки на мечети Таррант не попадал.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
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