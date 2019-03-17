Межзвездные объекты могут служить зародышем для молодых планет, - ученые
Такую гипотезу выдвинули астрономы Сюзанна Фальцнер и Мишель Баннистер. Репринт статьи опубликован в онлайн-библиотеке arXiv.org.
Астероид Оумуамуа посетил Солнечную систему в октябре 2017 года - он стал первым известным науке межзвездным астероидом. Его движение зафиксировал автоматизированный телескоп Pan-STARRS1. Ученые установили, что на его поверхности много органики, а размеры самого астероида сигарообразной формы составляет около 200 на 20 м.
Авторы гипотезы считают, что таких астероидов существует множество - и они могут послужить готовым зародышем для молодой планеты, еще окруженной диском из пыли и газа.
"Некоторые из планет могут содержать Оумуамуа в своем центре. Проследить их уже невозможно, но сама эта мысль все равно удивительная", - говорит Мишель Баннистер.
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