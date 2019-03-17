Межзвездные объекты могут служить зародышем для молодых планет, - ученые

17 марта, 2019, 21:58

Межзвездные объекты, подобные астероиду Оумуамуа, могут служить зародышами новых планет вблизи звезд

Такую гипотезу выдвинули астрономы Сюзанна Фальцнер и Мишель Баннистер. Репринт статьи опубликован в онлайн-библиотеке arXiv.org.

Астероид Оумуамуа посетил Солнечную систему в октябре 2017 года - он стал первым известным науке межзвездным астероидом. Его движение зафиксировал автоматизированный телескоп Pan-STARRS1. Ученые установили, что на его поверхности много органики, а размеры самого астероида сигарообразной формы составляет около 200 на 20 м.

Авторы гипотезы считают, что таких астероидов существует множество - и они могут послужить готовым зародышем для молодой планеты, еще окруженной диском из пыли и газа.

"Некоторые из планет могут содержать Оумуамуа в своем центре. Проследить их уже невозможно, но сама эта мысль все равно удивительная", - говорит Мишель Баннистер.