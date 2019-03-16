Жертвой террориста из Новой Зеландии стал известный футболист
16 марта, 2019, 22:51
Во время теракта в Новой Зеландии погиб голкипер сборной этой страны по мини-футболу Атта Элайян
Об этом сообщает Xsport со ссылкой на Stuff.co.nz.
33-летний вратарь был застрелен во время молитвы 15 марта. Пока Федерация футбола Новой Зеландии не подтвердила информацию о смерти Элайяна, поскольку еще не успела получить подтверждение из полиции.
Элайян является уроженцем Кувейта.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
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