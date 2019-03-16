Жертвой террориста из Новой Зеландии стал известный футболист

16 марта, 2019, 22:51

Во время теракта в Новой Зеландии погиб голкипер сборной этой страны по мини-футболу Атта Элайян

Об этом сообщает Xsport со ссылкой на Stuff.co.nz.

33-летний вратарь был застрелен во время молитвы 15 марта. Пока Федерация футбола Новой Зеландии не подтвердила информацию о смерти Элайяна, поскольку еще не успела получить подтверждение из полиции.

Элайян является уроженцем Кувейта.

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