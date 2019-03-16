Украина выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За сборную Украины в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.
Украинки не допустили ни одного промаха и использовали 5 запасных патронов. После заключительной стрельбы Валя Семеренко пошла на дистанцию третьей, удержалась на этой позиции и принесла сборной Украины бронзовую награду. Наша биатлонистка лишь на 0,5 сек. опередила на финише немку Лауру Дальмайер.
Золото получила сборная Норвегии, серебро - команда Швеции.
Чемпионат мира
Женщины. Эстафета 4х6 км
Эстерсунд (Швеция)
16 марта
1. Норвегия (1 промах + 8 запасных патронов) 1.12.00,1
2. Швеция (0 + 6) - отставание 24,3
3. Украина (0 + 5) - 35,1
4. Германия (1 + 14) -35,6
5. Россия (0 + 12) - 43,6
6. Словакия (0 + 9) - 53,1
On the finish line - Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! # 2019Ostersund- IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx
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