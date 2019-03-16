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Украина выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону


фото: REUTERS
Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За сборную Украины в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Украинки не допустили ни одного промаха и использовали 5 запасных патронов. После заключительной стрельбы Валя Семеренко пошла на дистанцию третьей, удержалась на этой позиции и принесла сборной Украины бронзовую награду. Наша биатлонистка лишь на 0,5 сек. опередила на финише немку Лауру Дальмайер.

Золото получила сборная Норвегии, серебро - команда Швеции.

Чемпионат мира

Женщины. Эстафета 4х6 км

Эстерсунд (Швеция)

16 марта

1. Норвегия (1 промах + 8 запасных патронов) 1.12.00,1

2. Швеция (0 + 6) - отставание 24,3

3. Украина (0 + 5) - 35,1

4. Германия (1 + 14) -35,6

5. Россия (0 + 12) - 43,6

6. Словакия (0 + 9) - 53,1

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