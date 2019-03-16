Украина выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону

16 марта, 2019, 15:30

Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За сборную Украины в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Украинки не допустили ни одного промаха и использовали 5 запасных патронов. После заключительной стрельбы Валя Семеренко пошла на дистанцию третьей, удержалась на этой позиции и принесла сборной Украины бронзовую награду. Наша биатлонистка лишь на 0,5 сек. опередила на финише немку Лауру Дальмайер.

Золото получила сборная Норвегии, серебро - команда Швеции.

Чемпионат мира

Женщины. Эстафета 4х6 км

Эстерсунд (Швеция)

16 марта

1. Норвегия (1 промах + 8 запасных патронов) 1.12.00,1

2. Швеция (0 + 6) - отставание 24,3

3. Украина (0 + 5) - 35,1

4. Германия (1 + 14) -35,6

5. Россия (0 + 12) - 43,6

6. Словакия (0 + 9) - 53,1

On the finish line - Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! # 2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx - IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Напомним, 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира.

Читайте также: 10 фактов о новом чемпиона мира по биатлону Дмитрии Пидручном