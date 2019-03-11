Слезы чемпиона. Подручный эмоционально спел Гимн Украины на церемонии награждения

11 марта, 2019, 10:45

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Подручный 10 марта получил золотую награду в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. На церемонии награждения украинский биатлонист во время исполнения национального Гимна не сдержал слез.

Золото Дмитрия Подручного стало первым в истории украинского мужского биатлона на чемпионатах мира.