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Слезы чемпиона. Подручный эмоционально спел Гимн Украины на церемонии награждения


фото: REUTERS
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Подручный 10 марта получил золотую награду в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. На церемонии награждения украинский биатлонист во время исполнения национального Гимна не сдержал слез.

Золото Дмитрия Подручного стало первым в истории украинского мужского биатлона на чемпионатах мира.

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