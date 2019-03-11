Слезы чемпиона. Подручный эмоционально спел Гимн Украины на церемонии награждения
11 марта, 2019, 10:45
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Подручный 10 марта получил золотую награду в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. На церемонии награждения украинский биатлонист во время исполнения национального Гимна не сдержал слез.
Золото Дмитрия Подручного стало первым в истории украинского мужского биатлона на чемпионатах мира.
- Напомним, 10 марта Дмитрий Подручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Украинец Дмитрий Подручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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