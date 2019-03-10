Не верится, что это наконец произошло, - украинский биатлонист Пидручный о золоте чемпионата мира

10 марта, 2019, 19:09

Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает UA: Первый.

"Пока без эмоций, не верится, что это наконец произошло. Сложно что-то сказать. Эта гонка, как в тумане. Говорить об эмоциях сложно. Я знал, что сегодня сложная погода. Когда после второй стойки вышел вторым, мне кричали, что там группа идет. Понимал, что все будет решаться на последней стрельбе. Нужно было отработать чисто и быстро, чтобы бороться за медали. Повезло, что соперники много ошибались", - сказал Пидручный.