Не верится, что это наконец произошло, - украинский биатлонист Пидручный о золоте чемпионата мира
10 марта, 2019, 19:09
Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде
Об этом сообщает UA: Первый.
"Пока без эмоций, не верится, что это наконец произошло. Сложно что-то сказать. Эта гонка, как в тумане. Говорить об эмоциях сложно. Я знал, что сегодня сложная погода. Когда после второй стойки вышел вторым, мне кричали, что там группа идет. Понимал, что все будет решаться на последней стрельбе. Нужно было отработать чисто и быстро, чтобы бороться за медали. Повезло, что соперники много ошибались", - сказал Пидручный.
- Напомним, 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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