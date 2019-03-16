Теракт в Новой Зеландии: среди пострадавших нет граждан Украины

16 марта, 2019, 18:07

В Министерстве иностранных дел сообщили, что граждан Украины нет среди пострадавших от стрельбы в Новой Зеландии

Об этом сообщает УНИАН.

Украинских граждан нет среди погибших или раненых в результате вооруженного нападения на посетителей двух мечетей в Новой Зеландии.

Об этом сообщил заместитель директора департамента, начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших нет", - заявил Кирилич.

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