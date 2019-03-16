Теракт в Новой Зеландии: среди пострадавших нет граждан Украины
16 марта, 2019, 18:07
В Министерстве иностранных дел сообщили, что граждан Украины нет среди пострадавших от стрельбы в Новой Зеландии
Об этом сообщает УНИАН.
Украинских граждан нет среди погибших или раненых в результате вооруженного нападения на посетителей двух мечетей в Новой Зеландии.
Об этом сообщил заместитель директора департамента, начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших нет", - заявил Кирилич.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- По данным издания New Zealand Herald, в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина.
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек, в том числе 11-летняя девочка.
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