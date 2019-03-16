"Реал" одержал первую победу после возвращения Зидана
16 марта, 2019, 19:27
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" выиграл у "Сельты" и одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола стал хавбек мадридцев Иско, который отличился в середине второго тайма после передачи нападающего Карима Бензема. На 77-й минуте преимущество "Реала" увеличил Гарет Бэйл, голевой пас отдал Марсело.
Этот матч стал первым для Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера "Реала". Французский специалист возглавлял столичную команду с 2016 по 2018 год.
"Реал" набрал 54 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, "Сельта" имеет 25 пунктов и идет 18-й.
Чемпионат Испании
28-й тур
16 марта
"Реал" - "Сельта" 2:0
Голы: Иско, 62, Бэйл, 77
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