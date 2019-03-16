"Нацкорпус" устроил "свиной" флэш-моб на Банковой
При этом участники акции скандировали лозунг "Свинарчук - за решетку!".
"Мы показали, что свинки должны находиться - за спинами наблюдателей", - пояснил пресс-секретарь "Нацкорпуса" Александр Алферов причину того, почему игрушки бросались за полицейские кордоны.
Все прошло мирно. Без столкновений с правоохранителями.
После этого присутствующих призвали поддержать собратьев в Полтаве, которые там сегодня пикетируют предвыборный митинг Петра Порошенко и где уже несколько задержанных, и было торжественно провозглашено Молитву украинского националиста.
По данным организаторов , сегодня удалось собрать 10 тыс. человек.
Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :
"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководства ГК "Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).
2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.
3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.
4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".
"Не драться мы приходим, а спросить. У нас четыре вопроса", - подытожил Алферов.
- Напомним, 9 марта днем лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий также пообещал, что его люди отныне будут сопровождать каждый предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, чтобы призвать его прекратить якобы существующие в оборонной отрасли коррупционным схемы с участием его окружения. После того "Нацкорпус" и "Нацдружины" уже были на выступлениях главы государства в Чернигове, Житомире и Чернигове. При этом их приезд в Черкассы закончился столкновениями с полицией .
- Накануне сегодняшней акции представители НК говорили о возможности провокаций.
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