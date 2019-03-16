"Нацкорпус" устроил "свиной" флэш-моб на Банковой

16 марта, 2019, 14:14

Участники акции протеста на столичный улице Банковой устроили в субботу, 16 марта 2019 года, метание игрушек в виде маленьких свинок в сторону здания Администрации президента

При этом участники акции скандировали лозунг "Свинарчук - за решетку!".

"Мы показали, что свинки должны находиться - за спинами наблюдателей", - пояснил пресс-секретарь "Нацкорпуса" Александр Алферов причину того, почему игрушки бросались за полицейские кордоны.

Все прошло мирно. Без столкновений с правоохранителями.

После этого присутствующих призвали поддержать собратьев в Полтаве, которые там сегодня пикетируют предвыборный митинг Петра Порошенко и где уже несколько задержанных, и было торжественно провозглашено Молитву украинского националиста.

По данным организаторов , сегодня удалось собрать 10 тыс. человек.

Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :

"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководства ГК "Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".

"Не драться мы приходим, а спросить. У нас четыре вопроса", - подытожил Алферов.