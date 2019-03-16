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"Ничего не изменится - пойдем к ним домой", - Белецкий о расследовании скандала в "Укроборонпроме"

Если в течение следующей недели не произойдет прогресса в деле расследования возможных злоупотреблений в государственном концерне "Укроборонпром", нардеп Андрей Белецкий обещает привести своих людей "домой" к высокопоставленным чиновникам

Об этом он сообщил во время сегодняшней акции на Майдане Независимости.

"Ничего не изменится - пойдем к ним домой", - подчеркнул политик.

Прежде всего, по словам Белецкого, говорится о необходимости заключения под стражу отца и сына Гладковских.

По его словам, на митинге присутствовали 10 тыс. человек.

При этом он подчеркнул, что сегодняшнее собрание является "мирным".

Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :

"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководство ГК "Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".

  • Напомним, 9 марта днем лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий также пообещал, что его люди отныне будут сопровождать каждый предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, чтобы призвать его прекратить якобы существующие в оборонной отрасли коррупционные схемы с участием его окружения. После того "Нацкорпус" и "Нацдружины" уже были на выступлениях главы государства в Чернигове, Житомире и Чернигове. При этом их приезд в Черкассы закончился столкновениями с полицией .
  • Накануне сегодняшней акции представители НК говорили о возможности провокаций.
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