"Ничего не изменится - пойдем к ним домой", - Белецкий о расследовании скандала в "Укроборонпроме"
Об этом он сообщил во время сегодняшней акции на Майдане Независимости.
"Ничего не изменится - пойдем к ним домой", - подчеркнул политик.
Прежде всего, по словам Белецкого, говорится о необходимости заключения под стражу отца и сына Гладковских.
По его словам, на митинге присутствовали 10 тыс. человек.
При этом он подчеркнул, что сегодняшнее собрание является "мирным".
Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :
"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководство ГК "Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).
2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.
3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;
4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".
- Напомним, 9 марта днем лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий также пообещал, что его люди отныне будут сопровождать каждый предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, чтобы призвать его прекратить якобы существующие в оборонной отрасли коррупционные схемы с участием его окружения. После того "Нацкорпус" и "Нацдружины" уже были на выступлениях главы государства в Чернигове, Житомире и Чернигове. При этом их приезд в Черкассы закончился столкновениями с полицией .
- Накануне сегодняшней акции представители НК говорили о возможности провокаций.