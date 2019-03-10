Появилось видео беспорядков после выступления Порошенко в Черкассах
10 марта, 2019, 15:11
В субботу, 9 марта 2019 года, предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, который выдвигается на второй срок полномочий, закончился столкновением с участием представителей политической партии "Национальный корпус" и родственной с ней общественной организацией "Национальные дружины" с одной стороны и местной полиции - с другой
Видеохронику вчерашнего вечера опубликовало черкасский издание Прочерк, передает Еспресо.TV .
На месте работали несколько машин неотложной медицинской помощи.
По словам руководителя организации "Нацкорпус" Дмитрия Кухарчука, партийцы собирались подойти к Порошенко и спросить его, почему отца и сына Гладковских, которые являются главным фигурантами коррупционного скандала в "Укроборонпроме" , до сих пор не взяли под стражу. Однако, молодых людей оттеснили, началась потасовка.
- В тот же день, в 12:00, "Нацкорпус" во главе с лидером партии, нардепом Андреем Билецким собирался на столичном Майдане Независимости и шел несколькотысячной колонной на Банковую, но поскольку Порошенко находился на Черкасчине решено было ехать ему на встречу.
- По словам Белецкого, "нацкорпусовцы" будут только усиливать подобные действия, пока "виновные" в хищении военного бюджета Украины не будут "наказаны". Речь идет также о конфискации их имущества.
- Кроме того, политик требует еженедельного отчета генпрокурора Юрия Луценко о ходе расследования этого дела и предоставления открытого доступа ко всем делам об имущественных и финансовых злоупотреблениях в армии.
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