Появилось видео беспорядков после выступления Порошенко в Черкассах

10 марта, 2019, 15:11

В субботу, 9 марта 2019 года, предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, который выдвигается на второй срок полномочий, закончился столкновением с участием представителей политической партии "Национальный корпус" и родственной с ней общественной организацией "Национальные дружины" с одной стороны и местной полиции - с другой