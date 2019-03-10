Скандал в "Укроборонпроме". Двух друзей Игоря Гладковского до сих пор не задержали

10 марта, 2019, 13:14

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о нынешнем процессуальный статусе граждан Украины Андрея Рогозы и Виталия Жукова, вместе с которыми в центре коррупционного скандала оказался Игорь Гладковский, 22-летний сын теперь уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Подробности генпрокурор привел в интервью ЦензорНЕТ , рассказывая все известные ему и разрешенные к публикации подробности расследования коррупционных схем внутри государственного концерна "Укроборонпром", передает Еспресо.TV .

В частности, Рогоза сейчас под стражей не находится.

"... Он был под стражей по делу о мошенничестве, по статье о налогах закон этого не предусматривает. По неуплате налогов у него подозрение. По мошенничества продолжается суд", - отметил Луценко.

Жукова тоже не задерживали.

"Он на данный момент по делу только знакомый подозреваемого Рогозы. И только после экспертизы Книс (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз - ред.) количество подозреваемых может увеличиться. Как это можно доказать? Их черновиками, например, видео, которое стоит в этой комнате, телефонной перепиской и еще хотя бы одним компонентом, кроме видео, аудио и электроники. хотя бы одного свидетеля показания. Вот тогда они могут стать соучастниками. До этого момента только юридический руководитель предприятия отвечает. А Рогоза говорит - я с Гладковским м вообще не общался. Поэтому на данный момент подозрение одно. Если мы получим доказательства, что хозяйственная деятельность была делом не только Рогозы, тогда несколько изменится ", - пояснил генпрокурор.

Напомним, что в этом же интервью Луценко подробно рассказал о участие НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром" и высказал свое "чисто субъективное впечатление" о том, что Гладковський-старший мог и не знать , чем занимается его сын.

Речь идет о поставках продукции для военных заводов.