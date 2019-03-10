Скандал в "Укроборонпроме". Двух друзей Игоря Гладковского до сих пор не задержали
Подробности генпрокурор привел в интервью ЦензорНЕТ , рассказывая все известные ему и разрешенные к публикации подробности расследования коррупционных схем внутри государственного концерна "Укроборонпром", передает Еспресо.TV .
В частности, Рогоза сейчас под стражей не находится.
"... Он был под стражей по делу о мошенничестве, по статье о налогах закон этого не предусматривает. По неуплате налогов у него подозрение. По мошенничества продолжается суд", - отметил Луценко.
Жукова тоже не задерживали.
"Он на данный момент по делу только знакомый подозреваемого Рогозы. И только после экспертизы Книс (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз - ред.) количество подозреваемых может увеличиться. Как это можно доказать? Их черновиками, например, видео, которое стоит в этой комнате, телефонной перепиской и еще хотя бы одним компонентом, кроме видео, аудио и электроники. хотя бы одного свидетеля показания. Вот тогда они могут стать соучастниками. До этого момента только юридический руководитель предприятия отвечает. А Рогоза говорит - я с Гладковским м вообще не общался. Поэтому на данный момент подозрение одно. Если мы получим доказательства, что хозяйственная деятельность была делом не только Рогозы, тогда несколько изменится ", - пояснил генпрокурор.
Напомним, что в этом же интервью Луценко подробно рассказал о участие НАБУ, ГФС и СБУ в коррупционных схемах в государственном концерне "Укроборонпром" и высказал свое "чисто субъективное впечатление" о том, что Гладковський-старший мог и не знать , чем занимается его сын.
Речь идет о поставках продукции для военных заводов.
- 25 февраля 2019 в телевизионной программе "Наши деньги" была обнародована информация про "многолетнюю схему вымывания сотен миллионов гривен" с украинского оборонного комплекса, в которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО, бывшего бизнес-партнера и давнего приятеля главы государства Олега Гладковского Игорь Гладковский со своими друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских , так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
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